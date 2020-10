Saccheggiato un tabacchi nella notte. Verso l’1.30, è stato perpetrato un furto in una tabaccheria di Scampitella. I ladri, dopo aver divelto l'inferriata e forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette, biglietti "gratta e vinci" e denaro contante. In corso di quantificazione il bottino. Ma il danno è notevole. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Raccolti elementi sul posto.

