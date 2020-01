Svastiche, scritte e altri simboli nazisti e fascisti realizzati con vernice spray a Mirabella Eclano. Imbrattate alcune autovetture vetrine, serrande e muri della cittadina della Valle del Calore. Sdegno tra la gente del comune della provincia di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia che hanno anche acquisito alcuni filmati da telecamere a circuito chiuso per risalire all’identità dei vandali. Si cercano eventuali testimoni. Oltre all’imbrattamento, per i responsabili si potrebbe prefigurare anche l’apologia di fascismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA