Avellino, 15 Daspo per incidenti emessi dal questore

Daspo per 15 tifosi. Sono stati emessi dal questore di Avellino, Pasquale Picone in relazione a fenomeni di violenza che si sono registrati in occasione di manifestazioni sportive. Sono stati, dunque, adottati provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di 5 tifosi che lo scorso 21 ottobre 2023, al termine dell’incontro di calcio valevole per il campionato di 1^ categoria regionale “ADS Sporting Venticano - Ariano Irpino”, disputatosi presso lo stadio comunale di Venticano, si sono resi responsabili di violenza privata aggravata nei confronti di altri tifosi della squadra locale.

Daspo anche per altri 8 ultras (5 del Marigliano e 3 del Quindici) che, nel corso all’incontro di calcio a 5 “Marigliano vs ASD Always Quindici” valevole per il campionato dilettantistico serie “C2”, disputatosi a Marzano di Nola presso il campo sportivo “Elisa Muto”, si sono resi responsabili di rissa aggravata e danneggiamento in concorso.

Infine, provvedimenti anche per altri 2 tifosi che lo scorso 2 dicembre 2023, nel corso dell’incontro di calcio “Virtus Avellino Santo Stefano 2013 – Sant’Antonio Abate”, valevole per il campionato Eccellenza, girone B, disputatosi presso lo stadio comunale “Renzulli” di San Michele di Serino, scavalcando la rete di recinzione si portavano all’interno del settore della tifoseria locale.

Nella circostanza, l’arbitro sospendeva la gara.