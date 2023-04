La ministeriale del G7, gli incontri con il personale diplomatico italiano e la comunità imprenditoriale che lavora in Giappone. Eppure, la fruttuosa missione a Tokyo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha offerto anche l'opportunità al titolare della Farnesina di incontrare l'italiano più celebre in Giappone.



Si tratta di Girolamo Panzetta, un personaggio che è se dice poco in Italia, è invece una delle più grandi celebrità nel Paese del Sol Levante. Panzetta vive e lavora in Giappone come conduttore televisivo, In un sondaggio giapponese è risultato essere il secondo italiano più famoso nel paese dopo Leonardo da Vinci.

Originario della provincia di Avellino, di Villanova del Battista, ma cresciuto a Napoli, è sposato con la giapponese Kikuko Yazawa, figlia di un produttore televisivo.

Panzetta è autore di alcuni libri relativi alla cultura e alla cucina italiana: il primo libro è stato Il paradiso degli italiani (Gokuraku itariagin ni naru hoho), saggio breve, che ha venduto ben due milioni di copie.



Stavolta, per l'irpino, è giunto anche il riconoscimento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha scattato con piacere una foto con un personaggio che fa parlare dell'Italia anche dall'altra parte del mondo. Uno dei tanti italiani partiti dai sobborghi irpini e che poi sono riusciti a conquistare il mondo. Una storia, poi, non tanto dissimile da quella del titolare della Farnesina, cresciuto da una mamma del frusinate e da un papà, ufficiale dell'Esercito di Vietri sul Mare.

Un tocco di eccellenze italiane alla conquista pure del Giappone.