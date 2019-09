Sabato 7 Settembre 2019, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento a catena sull'autostrada Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo irpino, nel tratto compreso tra i caselli di Benevento e Avellino Est. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. Si sono create code fino a due chilometri. La Polizia stradale della Sottosezione Avellino Ovest agli ordini dell'ispettore Oreste Bruno ha provveduto a disciplinare la circolazione e ad eseguire gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Polstrada di Avellino sta presidiando sin dall'inizio dell'estate l'autostrada A16. Il comandante Renato Alfano ha predisposto un piano ad hoc soprattutto per controllare il traffico dei mezzi pesanti.