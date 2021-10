Tamponi ad oltranza per andare a lavoro farmacie «assediate»

Lunghe anche in farmacia e nei laboratori di analisi. I tamponi superano le prime dosi last minute, anche se aumentano le presenze anche negli hub vaccinali.

È ancora corsa al green pass in provincia di Avellino. Ieri mattina, l'hub del PalaDelMauro ha registrato un ulteriore aumento degli accessi dovuto sia alle convocazioni per le terze dosi (cittadini dagli 80 anni in poi) sia alla richiesta di somministrazione della prima dose (in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati