Sabato 20 Luglio 2019, 14:00

«Serve investire sugli impianti. Non basta ampliare Teora per risolvere l'emergenza in modo definitivo. Ecco perché bisogna rivedere quanto prima un sistema che necessita di innovazione e di cambiamenti. Soltanto così l'Irpinia sarà autosufficiente».È il messaggio che arriva da Nicola Boccalone, numero uno di IrpiniAmbiente. Appello che viene subito recepito dal presidente della provincia Domenico Biancardi, che lancia una proposta che nei fatti può chiudere, in modo definitivo, ogni problema rispetto alla questione rifiuti e soprattutto rispetto alla frazione umida.