Avellino, tappa nei Commissariati per il nuovo questore Pepe: «Presidi di legalità»

Dopo l'approdo in Irpinia, il nuovo questore di Avellino Nicolino Pepe ha fatto tappa presso i Commissariati di Polizia della provincia.

Durante le visite presso i Commissariati di Sant’Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino, Cervinara e Lauro, il questore - accolto dai rispettivi dirigenti Rocco Rafaniello, Licia Salerno, Michele Lauritano ed Elio Iannuzzi -, ha incontrato il personale in servizio ed ha rivolto loro un sincero ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente, evidenziando, nella circostanza, come i Commissariati rappresentino il principale presidio di legalità sul territorio contro ogni forma di illiceità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il questore si è anche confrontato con i sindaci dei quattro comuni, sottolineando l'importanza della collaborazione.