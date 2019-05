Giovedì 30 Maggio 2019, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 17:06

Si è visto recapitare delle contravvenzioni per numerosi transiti in ztl ed una richiesta di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale avvenuto a Frattamaggiore. Ma l'uomo, un'automobilista avellinese, non era mai stato nella cittadina in provincia di Napoli: la targa della sua auto, una Renault Clio, era stata clonata.Protagonista della disavventura un 85enne di Altavilla Irpina.A seguito di denuncia, sono scattate le indagini degli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, facenti capo alla Sezione della Polizia Stradale di Napoli. I poliziotti hanno intercettato a Frattamaggiore una Volkswagen Passat la cui targa differiva di una sola lettera da quella dell'automobilista avellinese: una C era diventata G. Da accertamenti tecnici degli agenti della Polstrada, è emerso che sia l'autovettura che le targhe erano state rubate ben quattordici anni fa a due diversi cittadini. Pertanto è stato contattato il legittimo proprietario, un cittadino della provincia di Frosinone.L'uomo alla guida, P.S. 82 anni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di riciclaggio di veicolo, con sequestro penale dell'autovettura e delle targhe alterate, oltre alla sanzione amministrativa per la circolazione senza la prescritta copertura assicurativa rca. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.