Mille contribuenti ancora in attesa della bolletta Tari. L'imposta comunale scadeva il 10 agosto, con la possibilità di tirare al massimo fino al 30. E fioccano le segnalazioni da parte di chi ha dovuto recarsi personalmente presso la sede di «Assoservizi», a via Moccia. Colpa del carente sistema di toponomastica della città, e di una discordanza tra gli indirizzi risultati all'Anagrafe e quelli effettivi, soprattutto a Pianodardine e nelle zone rurali, che non ha consentito una consegna tempestiva delle fatture al distributore postale. Utenti in fibrillazione per il rischio di essere costretti a pagare more e sanzioni. La seconda delle tre rate che costituiscono l'acconto sull'imposta a fine anno c'è un conguaglio sia per le utenze domestiche che per le imprese è scaduta infatti a fine settembre. Ma ecco il chiarimento del responsabile della società di riscossione dei rifiuti, Attilio Ortenzi. Apre ad una soluzione bonaria: «Si tratta spiega di 1.000 casi sui 26.000 invii effettuati. Stiamo provvedendo ad intercettare tutti gli utenti, volta per volta, evitando l'invio di ulteriori comunicazioni». In pratica, per chi si rivolge alla società, l'approccio è dialogante: le sanzioni non ci sarebbero. In pratica, è sufficiente che si saldi il dovuto appena si riceve la bolletta. Fermo restando il diritto di riceverla a casa per tempo. Più allarmante, invece, resta la percentuale di evasione che si va consolidando anche quest'anno ad Avellino sulla tasse dei rifiuti. Su 26.000 fatture in acconto (75 per cento per le famiglie e 50 per cento per le imprese chiuse nel lockdown), ben 9.000 non hanno pagato nulla. Si tratta di circa un terzo dei contribuenti della città. Anche se il dato sugli incassi è comunque superiore al trend degli anni passati, al netto di importi deliberati dal Consiglio comunale più bassi, non è un buon segnale per un Comune che si ritrova in pre-dissesto soprattutto perché in passato non riusciva a riscuotere. Per Ortensi, «è un comportamento che risente ancora delle abitudini degli anni precedenti, per una sacca consistente che non va lasciata a se stessa». Ma gli alibi ormai sono sempre di meno: «Da quest'anno ricorda il numero uno di «Assoservizi» - chi non paga perché, ad esempio, non riceve la cartella, deve comunque segnalarlo. I contribuenti ricorda - devono capire che non effettuare il pagamento è sempre sbagliato. Noi stiamo puntando a non fare avvisi di accertamento e sanzioni. Ma, inevitabilmente, scaduta l'ultima rata, partiranno i solleciti e tutto l'iter per la riscossione». Una procedura che stavolta attribuisce ad «Assoservizi» la possibilità di andare fino in fondo, anche con i pignoramenti. Se non altro, rispetto al consueto fenomeno delle cartelle pazze, contenenti ciò errori di calcolo dei metri quadrati dell'abitazione o de numero dei familiari, l'azienda sostiene di aver ridotto sensibilmente le casistiche. «Rispetto alle segnalazioni ricevute continua Ortensi - abbiamo bonificate molte cartelle e molte posizioni». Ma il meglio potrebbe venire molto presto. Anche se l'atteggiamento è di apertura, il Comune di Avellino ha messo in cantiere, ormai da un anno, un'operazione straordinaria di recupero dell'evasione fiscale. Si parla di decine e decine di milioni di euro. Secondo l'assessore al Bilancio, Vincenzo Cuzzola, 9 milioni vanno accertati solo entro la fine del 2020. Dal 15 ottobre, cessa lo stop all'invio delle cartelle esattoriali, e «Assoservizi» è pronta a ripartire con la lotta a chi non paga. «Sono pronte cartelle per 5 milioni di euro. conferma ancora Attilio Ortensi - Sono relative all'Imu ed alla Tari evase negli ultimi 5 anni, fino al 2019». Accertamenti che partiranno a giorni, e che si aggiungeranno ai 10 milioni già accertati l'anno scorso. Ci si era fermati per il lockdown. Ma ora, a meno di nuovi stop, si passerà all'incasso. Sul versante amministrativo, la sfida per l'amministrazione sarà invece l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio dei tributi. Un mega bando che inevitabilmente richiederà tempo e attenzione, e che alimenterà certamente contrapposizioni in Consiglio comunale. Fino ad allora, «Assosservizi» resterà al timone, come già deliberato dall'amministrazione.



