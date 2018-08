Domenica 19 Agosto 2018, 16:01

Sorpreso alla guida dalla polizia stradale di Avellino con un tasso alcolemico sei volte superiore alla norma e sotto l'effetto di anfetamine. Si tratta di T.D. di 57 anni del capoluogo irpino, a cui è stata immediatamente ritirata la patente di guida e sequestrata l'autovettura per la successiva confisca prevista per tali casi. Lo stesso è stato denunciato per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. L’uomo è, altresì, risultato positivo al test salivare relativamente all’assunzione di anfetamine.