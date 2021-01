Curioso salvataggio in Irpinia da parte dei caschi rossi. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in contrada Pizzoruocelo, sempre a Grottaminarda, per il recupero di un tasso finito in una piscina di un'abitazione del posto. I caschi rossi sono immediatamente intervenuti non appena ricevuta la segnalazione alla centrale operativa del comando provinciale. Il mammifero, di specie protetta, è stato recuperato alla presenza del personale veterinario dell'Asl di Avellino per poi essere liberato in un'area boschiva. Fortunatamente l'animale non ha subito conseguenze.

