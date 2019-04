Mercoledì 3 Aprile 2019, 21:20

Ancora scuole nel mirino dei ladri. Ma stavolta il colpo fallisce e il ladro viene preso dai carabinieri. Per lui, un 20enne di origini albanesi, è scattata la denuncia. I fatti si sono verificati in nottata a Mirabella Eclano: il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione ha tentato di forzare un infisso del liceo scientiftico “Aeclanum”. L’azione delittuosa non è stata portata a termine per il tempestivo intervento dei carabinieri della locale stazione, presenti in quell’area nell’ambito di un servizio perlustrativo. L’equipaggio della gazzella ha bloccato in flagranza il malvivente, già noto alle forze dell’ordine.