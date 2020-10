Truffatori in azione a Montella, ma il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce. La donna, venuta a conoscenza di analoghi episodi di truffe che si sono verificati recentemente e ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato, ha avvisato subito i familiari e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La vittima è stata contattata telefonicamente dal malvivente che, spacciandosi per suo nipote, le riferiva che di lì a poco un corriere sarebbe passato per la consegna di un pacco a lui destinato. Subito dopo è arrivata la telefonata all’anziana da parte di un sedicente corriere che le ha chiesto l’esatta ubicazione dell’abitazione. Ma la nonnina non è cascata nella rete e ha fatto scattare le indagini.

