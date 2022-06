Tenta rapina nella tabaccheria, una cliente lo scopre e lo fa arrestare

Tenta una rapina in una rivendita di tabacchi di Mercogliano, ma un’altra cliente chiama i carabinieri e lo fa arrestare. I militari della Compagnia di Avellino hanno fatto scattare le manette ai polsi di un trentenne di Battipaglia. Ricevuta la segnalazione dalla donna, la centrale operativa dell’Arma ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento. L’equipaggio della Gazzella, tempestivamente giunto sul posto, ha bloccato l’uomo che poco prima aveva minacciato l’esercente per farsi consegnare del denaro. Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza.

