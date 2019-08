Giovedì 1 Agosto 2019, 12:51

Una giovane donna è stata salvata in extremis dai carabinieri dopo aver tentato il suicidio assumendo ansiolitici. Terminato il turno di lavoro, la 34enne non aveva fatto rientro presso la sua abitazione di Grottaminarda, facendo perdere le proprie tracce. Dopo qualche ora di angoscia e ricerche, questa notte i i militari della Stazione di Dentecane, insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano, hanno rintracciato la giovane nell’area industriale di Venticano, in stato di incoscienza nella sua autovettura. I carabinieri hanno subito forzato la portiera del veicolo e hanno praticato le prime manovre di rianimazione alla donna fino all’arrivo dei sanitari del 118. La 34enne è stata trasportata all’ospedale di Avellino dov’è tuttora ricoverata.