Domenica 13 Gennaio 2019, 16:11

I carabinieri della stazione di Calabritto hanno arrestato un 35enne in esecuzione di provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Siena: rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione, dovendo espiare 4 mesi in regime di detenzione domiciliare per il reato di tentato furto aggravato commesso nel 2009.