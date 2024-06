Teora, incendio campi irpini: in fiamme rotopressa per balle di fieno

Va in fiamme una rotopressa per la produzione di balle di fieno, paura nelle campagne dell’Alta Irpinia. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta nel tardo pomeriggio in contrada Vallone del Lupo nel territorio del comune di Teora, per un incendio di una rotopressa, una macchina agricola adibita alla produzione di rotoballe di fieno.

Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo che era in lavorazione. I caschi rossi hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Non si sono registrate persone coinvolte.