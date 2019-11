La ricostruzione nella ricostruzione. A 39 anni dal terremoto del 1980 il comitato regionale post-sisma mette gli ultimi pezzi a ciò che manca.

Fondi residui, interventi sull'edilizia pubblica e privata. Restano da recuperare circa 40 milioni in Campania, 15 in Irpinia. Cifre irrisorie, insignificanti rispetto a quattro decenni di spesa. Ma simboliche, perché frutto di una lunga battaglia. E anche per togliere ogni alibi. Sì perché le richieste, oggi come allora, partono spesso dai territori, attori protagonisti della lunghissima postsisma. Roberta Santaniello, che dalla Regione Campania sta curando i capitoli sulle risorse mancanti e sulla protezione civile, spiega l'uno e l'altro aspetto. «In questi 4 anni con legge regionale è stato previsto un comitato per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure burocratiche per mettere fine, dal punto di vista formale e forse anche sostanziale, alla ricostruzione intesa in senso tecnico». Ne fanno parte amministratori che hanno seguito l'intero iter. «Quattro anni fa stimammo un fabbisogno di 130 milioni per tutta la regione, 56 per l'Irpinia. Parliamo di fondi per opere già approvate e previste chiarisce la Santaniello e che non avevano mai visto un inizio. Oggi siamo in grado di poter dare numeri positivi: in totale 92 milioni impegnati e 67 milioni già a disposizione di chi ne aveva fatto richiesta, spesso comuni ma anche privati».

Da qui il calcolo su ciò che resta da spendere. Ma ciò che resta, la ricostruzione formale, non sempre corrisponde a ciò di cui l'Irpinia ha bisogno. Da Avellino all'Alta Irpinia i segni del terremoto e del post-terremoto restano visibili: nei prefabbricati, in molte aree Pip, nei ruderi abbandonati, su un suolo fragile. «Personalmente guardo a ciò che è stato fatto ma anche a ciò che si può ancora fare», dice Santaniello. «Sta ai sindaci riqualificare, disegnare un nuovo volto ai Comuni a quaranta anni dall'evento tragico della nostra provincia. Mi soffermo su un punto in particolare, perché il tema è complesso. I Comuni dovranno individuare delle priorità, progettare in maniera mirata per una spesa pubblica efficiente. Capita che realtà piccole non riescano a ottenere un finanziamento di svariati milioni e milioni di euro non perché il progetto non sia valido, ma perché le strutture amministrative dell'ente non consentono una realizzazione rapida dell'opera. E allora ognuno deve rendersi conto di ciò che può ottenere e soprattutto di ciò che possa davvero essere utile per la difesa del suolo, per i cittadini, per un utilizzo vincente di questa o di quella struttura».

Temi connessi alla sicurezza, alla prevenzione. Se ne discuterà stamattina a Lioni con il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Insieme alla Santaniello i livelli regionali con il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, la presidente del consiglio Rosetta D'Amelio e il consigliere Maurizio Petracca. E altri come il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo. Ore 10.30 nella sala consiliare. «Con la struttura centrale della Protezione Civile c'è un contatto quotidiano. La Campania ha speso bene i fondi dedicati. Abbiamo messo in campo azioni su adeguamento sismico e altri interventi strategici per centoventi milioni in tutta la regione, quaranta soltanto nella provincia di Avellino».

Cosa rimane da fare? «Il nostro obiettivo, come detto, è portare a completamento l'intera fase della ricostruzione liquidando tutto. E sensibilizzare i Comuni a segnalare sempre ogni criticità per quanto di nostra competenza. Ci rendiamo conto che i segni delle ferite resteranno per altro tempo. Ma intanto, ed è il tema di oggi, dobbiamo rafforzare il concetto di prevenzione», conclude Roberta Santaniello.

