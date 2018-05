La rapina choc in casa De Mita: «Nemmeno a Nusco si sta tranquilli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 08:23

L'auto dei carabinieri staziona davanti l'ingresso. C'è un via vai di gente, che va a trovare «l'onorevole» come qui lo chiamano tutti. È il giorno dopo di una notte di paura per Ciriaco De Mita. Nella sua Nusco, nel suo paese dove è sindaco da quattro anni, quattro uomini con il volto coperto da un passamontagna gli sono entrati in casa per prendersi «soldi e gioielli». Nella zona Piano, poco distante dal campo sportivo, dove c'è la villetta con giardino della famiglia De Mita, sono visibili i segni di quello che è accaduto trenta minuti dopo la mezzanotte. I rapinatori sono entrati dalla parte posteriore, scavalcando la piccola recinzione all'altezza di una grossa siepe e si sono catapultati nel giardino. Da quella parte, le piccole telecamere di controllo non ci sono. Scure e non utili sono risultate le immagini dei video registrati all'ingresso principale.IL BLITZI ladri si sono diretti verso un balcone-ingresso. Tecnica collaudata, abituale per questi tipi di furti in casa, come hanno confermato i carabinieri del Comando provinciale di Avellino, guidati dal colonnello Massimo Cagnazzo. Hanno prima forato l'infisso, poi da quel varco uno di loro ha introdotto il braccio per aprire la maniglia interna. «Sicuramente un furto dall'esterno» conferma il colonnello Cagnazzo.Sicuri, i ladri si sono diretti subito nella camera da letto della signora Annamaria Scarizia, la moglie di De Mita. «Soldi e gioielli» hanno chiesto subito. La signora ha cercato di non perdere la calma, li ha guidati verso la cassaforte. I quattro parlavano con accento straniero, forse erano romeni. Non avevano scarpe. Ciriaco De Mita è comparso subito dopo, la moglie gli ha fatto segno di stare calmo. Uno dei quattro gli si è avvicinato e si è fatto consegnare l'orologio. Anche la signora De Mita ha dovuto consegnare il suo. Aperta la cassaforte, ne hanno prelevato i gioielli di famiglia e del denaro. Poi sono andati via, facendo cenno ai coniugi De MIta di restare calmi, che avrebbero potuto avere dei guai se avessero urlato. Non erano armati, almeno così hanno dichiarato ai carabinieri i coniugi De Mita.