Terza dose in Irpinia per immunodepressi Anziano di Monteforte ucciso dal Covid

Terza dose del vaccino anticovid, si parte lunedì mattina, anche in provincia di Avellino. L'annuncio arriva mentre purtroppo il virus torna ad uccidere in Irpinia: un 82enne di Monteforte è deceduto ieri pomeriggio. Era al Moscati dal 7.

L'Asl, dunque, per le terze dosi convocherà presso gli hub di riferimento (23 quelli attivi in Irpinia) prima i cittadini immunodepressi e trapiantati, successivamente si passerà alle categorie professionali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati