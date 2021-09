Irpinia, teschio umano trovato sulla montagna di Cervinara

Teschio umano ritrovato in località montuosa di Cervinara. A fare la macabra scoperta è stato un uomo del posto, in montagna in cerca di funghi, che ha subito avvertito i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino. Al momento, le ricerche effettuate nella zona circostante, finalizzate al rinvenimento di eventuali altri resti, hanno dato esito negativo.

Il teschio è stato traslato all’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso per fare piena luce sulla vicenda, che ha destato sconcerto nell'intera valle Caudina.