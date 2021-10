Test su alunni e docenti dopo il focolaio Cervinara aspetta con il fiato sospeso

La comunità di Cervinara è con il fiato sospeso in attesa dell'esito dei 107 tamponi effettuati ieri, in seguito alle positività riscontrate soprattutto tra bambini e ragazzi in età scolare.

Oggi si conoscerà il risultato del drive-in di ieri organizzato dall'Azienda sanitaria insieme al Comune. Nel frattempo, l'Irpinia deve contabilizzare 14 nuovi casi di Covid-19 su 505 test analizzati. Resta stabile il tasso d'incidenza, che si ferma al...

