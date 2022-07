Testa di capretto davanti all'ex Prefettura si indaga sul macabro rinvenimento

Inquietante scoperta in via Tagliamento: una testa di capretto tagliata a metà è stata ritrovata nei pressi della palazzina che ha ospitato negli anni scorsi gli uffici della Prefettura. È stato un passante a fare il macabro rinvenimento. L'uomo ha contattato subito la centrale operativa della Questura di Avellino. Una pattuglia delle Volanti è intervenuta sul posto.

Allertato anche il personale dell'Asl. I resti dell'animale sono stati rimossi. La Polizia ha avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Si cerca di capire se si sia trattato di un atto intimidatorio o di uno scherzo di cattivo gusto da parte di qualcuno. La testa divisa in due parti è stata, dunque, posizionata non lontano dalla palazzina dove alcuni anni fa erano ospitati gli uffici di Palazzo di Governo. Lo stabile è di proprietà di un noto imprenditore del capoluogo. L'episodio ha destato molta preoccupazione fra gli abitanti della zona.

Gli agenti della Questura hanno raccolto elementi e informazioni per avviare l'attività di indagine. Scherzo o vera e propria minaccia? Sono interrogativi a cui gli investigatori dovranno trovare una risposta.

Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Le immagini potrebbero aver catturato qualche movimento sospetto di persone o veicoli. Da verificare anche il momento in cui è stata posizionata la testa del capretto lungo la trafficata arteria cittadina, dove insistono numerosi esercizi commerciali. E' probabile che chi ha agito lo abbia fatto di notte o all'alba.

È stato, dunque, un cittadino ad accorgersi della presenza dei resti dell'animale mentre stava passeggiando. La scoperta è stata raccapricciante. Non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine e ha subito allertato il 113. Una pattuglia della Sezione Volanti nel giro di qualche minuto è piombata sul posto. Almeno in questa fase delle indagini non viene escluso l'atto intimidatorio. Le teste mozzate degli animali hanno un preciso significato, come lo è anche il tipo di animale che viene scelto per essere ucciso. Ed è di solito il segnale più inquietante.

Se così fosse scatterebbe più di un allarme. Ma queste sono solo ipotesi. Spetterà alla Polizia fare luce sulla vicenda che presenta contorni misteriosi.