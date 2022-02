«Ti faccio arrivare i Casalesi», condannati per minacce a imprenditore

«Tu mi conosci, se non togli quel mezzo ti faccio arrivare i bulldozer dei Casalesi!»: due uomini, residenti a Serino e a Manocalzati, sono stati condannati per minacce nei confronti di un imprenditore. Il processo celebrato oggi dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Corona, riguardava due episodi di minaccia aggravata subiti da un noto imprenditore di Serino, da parte dei due condannati. Secondo il capo di imputazione uno di loro, nel corso di una composizione di una controversia di natura civile, aveva proferito, in qualità di tecnico della controparte, espressioni all'indirizzo del titolare di una ditta edile per la titolarità di una proprietà che utilizzava come area di sosta dei propri mezzi meccanici e della quale uno degli imputati rivendicava l'uso. «Tu mi conosci, se non togli quel mezzo ti faccio arrivare i bulldozer dei Casalesi!», la minaccia. «Ti vengo a mettere una bomba sotto casa se non sposti questa pala meccanica! Te la faccio pagare!», le frasi proferite dall’altro condannato. Il pubblico ministero e l'avvocato Ennio Napolillo, difensore della parte civile, hanno chiesto e ottenuto la condanna degli imputati a sette mesi di reclusione e al risarcimento del danno.

