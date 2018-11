La procura di Avellino ha acquisito i due plichi contenenti minacce di morte recapitati mercoledì scorso ad Avellino al direttore dell'edizione campana del Quotidiano del Sud, Gianni Festa, e al giornalista di 'Ottopagine' Federico Festa. Sono stati gli agenti della Digos di Avellino, agli ordini del vicequestore Francesco Cutolo - si legge in una nota diffusa dal Quotidiano del Sud - a depositare gli atti relativi alla vicenda denunciata dallo stesso Gianni Festa, ovvero le due buste contenenti il foglio scritto a penna con la minaccia 'Ti spariamo'. Sono in corso accertamenti sugli ultimi editoriali redatti da Gianni Festa, ex inviato speciale de Il Mattino di Napoli e sull'attività televisiva dello stesso sull'emittente Irpinia Tv, dove il giornalista cura una rubrica settimanale di denunce e proposte. È noto - prosegue la nota - che l'attenzione da parte del prefetto Maria Tirone su tutte le dinamiche della provincia resta molto alta, come avvenuto in vicende analoghe. Alla redazione del Quotidiano del Sud e al suo direttore Gianni Festa - conclude la nota - ieri sono giunti centinaia di messaggi di solidarietà e di incoraggiamento a proseguire la sua attività con il rigore che ha sempre mantenuto.

Venerdì 2 Novembre 2018, 15:51

