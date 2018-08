Mercoledì 22 Agosto 2018, 20:20

Un tir carico di mangime per cani si è ribaltato lungo la strada statale 90 bis in contrada Camporeale ad Ariano Irpino. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è capovolto in una curva. Ferito l'autista. Lunghe e complicate le operazioni di recupero del camion da parte dei vigili del fuoco, sul posto anche con due autogrù. Sono inoltre intervenuti i carabinieri per disciplinare il traffico in zona. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.