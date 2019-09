Giovedì 12 Settembre 2019, 21:01

Traffico in tilt sull’autostrada A16 Napoli-Canosa per l’incendio di un tir carico di pomodori tra Candela e Vallata verso il capoluogo campano. Sul posto oltre 4 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia ha consigliato percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti i vigil del fuoco di Avellino. Il pronto intervento della squadra del distaccamento di Grottaminarda, supportata da un'autobotte proveniente dalla sede centrale, ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di limitare i danni, salvando gran parte del carico. La circolazione durante le operazioni di soccorso è rimasta completamente bloccata con importanti ripercussioni sulla viabilità.