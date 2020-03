Caos e disagi lungo l’autostrada A16 per l’incendio di un tir che ha poi perso parte del carico. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla Napoli-Canosa, in direzione della Puglia nel territorio del comune di Montemiletto. Il rogo ha interessato il semirimorchio di un autotreno, che trasportava coperchi per barattoli. Due le squadre intervenute, le quali hanno spento le fiamme evitando che coinvolgessero l'intero carico. Disagi per la circolazione. L’arteria sulla corsia verso Canosa è rimasta bloccata con conseguenti problemi per gli automobilisti in transito. Si sono formate lunghe code. © RIPRODUZIONE RISERVATA