Giovedì 19 Settembre 2019, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tir è finito fuori strada lungo la strada statale 7 "Ofantina" tra Lioni e Morra de Sanctis. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guard rail, perdendo alcuni cassoni vuoti per il trasporto dei pomodori. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L'autista del camion ha risportato solo lievi escoriazioni, ma il traffico è rimasto bloccato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sant'Angelo dei Lombardi per i rilievi del caso.