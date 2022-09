Tir perde carico di pomodori, chiusa l'autostrada A16: caos e disagi

Caos traffico lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa sulla viabilità interna tra Baiano e Avellino. Un tir che trasportava pomodori ha perso completamente il suo carico lungo il viadotto Acqualonga dell’A16. L’oro rosso ha completamente invaso la carreggiata. Immediato l’intervento sul posto delle pattuglie della Sottosezione Avellino Ovest della Polizia Stradale, guidati dall’ispettore Oreste Bruno. Si sono formate lunghe code.

L’autostrada in direzione Napoli è rimasta chiusa tra i caselli di Avellino Ovest e Baiano. Tutto il traffico veicolare è stato deviato sulla Statale 90 con disagi pesanti per i paesi attraversati. Il tratto interessato è stato aperto dopo qualche ora, al termine delle operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’arteria da parte della Società Autostrade. Un superlavoro per gli agenti della Polstrada che hanno cercato di mitigare i disagi per gli automobilisti.