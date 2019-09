Mercoledì 11 Settembre 2019, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tir che trasportava pomodori ha perso parte del carico mentre dalla Variante Est del capoluogo irpino stava imboccando il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Alcuni quintali di pomodori sono finiti sulla carreggiata. Si sono registrati rallentamenti fino a quando la strada non è stata liberata e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale agli ordini del vicequestore Renato Alfano. I poliziotti hanno provveduto a disciplinare la circolazione per evitare ulteriori problemi.