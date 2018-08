Mercoledì 15 Agosto 2018, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 16 Agosto, 00:03

Un tir ha perso il suo carico di pomodori sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, prima dello svincolo Avellino-SS7bis Terra Di Lavoro (Km. 31,1) in direzione Svincolo Fisciano-A2-A30. I pomodori hanno invaso l'intera carreggiata. Sul posto tre pattuglie della polizia stradale. Pesanti i disagi per la circolazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.