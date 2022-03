Tir si schianta in galleria sulla Fondovalle Sele, ferito l'autista

Tir si schianta in galleria, autista ricoverato d’urgenza in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Lioni sono intervenuti sulla SP 691, la Fondovalle Sele, nel territorio del comune di Teora. All’interno del tunnel un autoarticolatosi è schiantato contro la parete. Il conducente è rimasto ferito, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Rallentamenti per il traffico fino a quando non sono state recuperate le operazioni di rimozione del mezzo pesante.