Dissacrante, divertente, personaggio fino a confondersi nello stesso, Tony Tammaro però è anche altro, è l’ironia, la leggerezza con cui osservare la realtà che non vuol dire necessariamente superficialità. Quarant’anni di carriera alle spalle sempre sopra le righe con i suoi testi, meno come uomo, lui che all’anagrafe fa Vincenzo Sarnelli ed è figlio di Egisto, cantante e chitarrista nel solco dei Murolo e con lo stile degli chansonieres francesi.

APPROFONDIMENTI A Serino, il Festival dei popoli per l'uguglianza Caso Summer festival, approfondimenti su conti bancari e bonifici Il cardinale Semeraro in visita al santuario di Montevergine

Tony arriverà a Serino questa sera alla Doganavecchia. E lo farà come di consueto a bordo dell’Ape car, un simbolo reso immortale dalla sua ‘O Trerrote. «Ormai è tradizione che arrivi a bordo di un Apecar fin sotto al palco. Tra l’altro a Serino ne hanno uno bellissimo, rosso e ornato da cocomeri e Supersantos» giusto per citare un’altra canzone tra le più recenti e che ha saputo entrare nel gruppo delle evergreen. A quel gruppo appartiene Patrizia per la quale è finito anche in tribunale con il comico Alan De Luca: «La causa l’ho vinta. Perché infierire? Si, ci ho fatto pace, ma non dimentico la rabbia di vedere uno che andava in tv a spacciare per sue le mie canzoni». Un cantante ma anche un personaggio: il “tamarro”: «Ce ne sono tanti anche oggi e tutti hanno una pagina Facebook o Instagram. Il tamarro è e sarà sempre uno che grida, che ostenta, che si fa notare. I tamarri della prima ora erano vittime della pubblicità e di modelli di comportamento imposti. Più che altro si trattava di gente proveniente dalla campagna costretta ad andare a vivere in città. Oggi invece sono gli stessi cittadini che ostentano modi di vivere trash». Il personaggio del tamarro fece storcere il naso a suo padre: «Inizialmente non approvò, poi se ne fece una ragione visto che, in quanto a successo, lo avevo superato. Lui non c’è più dal 1996, ma sento che è con me ogni volta che salgo su un palco».

Un personaggio talmente riuscito che la gente identificava Vincenzo con Tony. «In tanti stentano a credere che Vincenzo, quello umile e dimesso, e Tony il caciarone siano la stessa persona. Anche il pubblico finalmente se ne è accorto». Far sorridere è arte complicata: «Dopo la pandemia è diventato più facile. C’è grande voglia di divertirsi dopo due anni passati in cattività». Oggi non ci sono giovani che hanno raccolto la tua eredità: «Tutti, tranne il sottoscritto, credono che le canzoni umoristiche siano di serie B. A parer mio, credo che le canzoni siano degli elisir che la gente prende per tirarsi su. Le canzoni umoristiche fanno stare bene. Proseguo per la mia strada senza dovermi nemmeno confrontare con eventuali concorrenti». Cosa dire all’ “amico che compri i miei dischi” giusto per citare una sua canzone se non ce ne sono più: «La situazione attuale è meno peggio di quella in cui c’erano dischi e falsari. La musica si ascolta in streaming. E Spotify, Google, Amazon music ecc. pagano bene i creatori di musica».



Se all’epoca Marco Ferradini fece fuoco e fiamme per la sua versione di Teorema, oggi forse la ringrazierebbe: «Mi sa che, in maniera politicamente scorretta, ho regalato qualche anno di vita in più a una canzone legata al decennio in cui fu scritta». Ed invece quale brano di oggi prenderebbe a prestito? «Non scrivo più parodie da anni e non mi va più di farlo. In fondo scrivo ex novo canzoncine orecchiabili che resistono agli attacchi del tempo. Perché prendere in prestito melodie di altri?».