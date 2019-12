Non si ferma la controffensiva posta in essere dai carabinieri del comando provinciale di Avellino contro reati predatori.



Costantemente impegnati in questa capillare attività di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Montella hanno sorpreso un ventenne di Casalnuovo di Napoli che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’abitazione a Torella dei Lombardi.



Alla specifica richiesta da parte degli operanti, l'uomo non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo.



Condotto in caserma per accertamenti, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a suo carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), il ventenne è stato allontanato con proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA