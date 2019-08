Martedì 20 Agosto 2019, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ucciso la moglie e oggi ha confessato l’omicidio davanti al gip del Tribunale di Torino. Per Roberto Del Gaudio, 65enne originario di Atripalda, è stato convalidato l’arresto. Domenica il drammatico fatto nel capoluogo piemontese, in un palazzo in corso Orbassano.Del Gaudio, ferroviere in pensione, ha assassinato Brigida De Maio, 64 anni, colpendola una trentina di volte al petto con una sgorbia da falegname. A quanto si apprende da documentazione sanitaria trovata nell'appartamento, l'uomo «è in cura presso il Dipartimento di salute mentale di Torino con diagnosi psicosi paranoide».