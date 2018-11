Domenica 11 Novembre 2018, 02:33

La vetta è distante due punti, la crisi sembra lontana (ma i limiti restano eccome) e la vittoria ritrovata dopo tre lunghe partite (una sconfitta e due pareggi) per l’Avellino di Graziani che batte per uno a zero il Castiadas. Pesa l’assenza di Sforzini che il tecnico cerca di sostituire con un impalpabile Tompte, però l’involuzione rispetto ad un mese fa è palpabile. Il 4-3-1-2 adottato da Graziani mortifica il talento di Tribuzzi: lo spettacolo è in bianco e nero, poche idee, pochi schemi, manovra prevedibile e persino la squadra sarda con un elementare 3-5-2 riesce a tenere il risultato bloccato per oltre un’ora. Il gol partita di De Vena, l'Avellino ha anche fallito un calcio di rigore.Cauto e soddisfatto mister Graziani.