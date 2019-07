Sabato 27 Luglio 2019, 14:45

Torna sulla scena politica Alleanza di Centro. Il movimento dell'ex senatore Francesco Pionati si accinge a riconquistare spazio e partecipazione nell'agone politico in vista delle elezioni regionali del 2020, con l'obiettivo rivolto alla tutela e alla valorizzazione dei territori e alla ricerca di una classe dirigente all'altezza dei drammatici problemi della Campania.A pochi mesi dalle elezioni regionali del prossimo anno, l'associazione presenterà programmi e progetti nel corso di un'assemblea in programma lunedì 29 luglio, alle ore 18, all'hotel Ramada di Napoli. Alleanza di Centro già si presentò alle elezioni regionali del 2010, ottenendo più di 64mila voti, pari al 2,4%, ottenendo un seggio in Consiglio.