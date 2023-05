Torna in azione la banda delle tabaccherie, svaligiato negozio a Sant'Andrea di Conza

Torna in azione la banda delle tabaccherie in Irpinia. Questa notte è stato perpetrato un furto in un esercizio commerciale di Sant'Andrea di Conza. I ladri sono entrati all'interno del tabacchi dopo aver tagliato con un flex la saracinesca e forzato la porta d'ingresso. Ancora da quantificare il valore della refurtiva. Il bottino è comunque importante. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. I militari hanno raccolto una serie di elementi sul posto al fine di risalire ai responsabili del raid.