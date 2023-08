Non c'è solo l'Avellino Summer Festival nel fitto calendario di iniziative varato dall'amministrazione comunale. Nell'attesa delle altre tre Notti di Venere, dall'1 al 3 settembre, ecco che arriva un altro annuncio.

Dal 6 al 10 settembre ci sarà Avellino Jazz. Il festival organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Avellino con la direzione artistica dell'associazione Fondmusit e Dpa (Donazioni a Progetti Artistici), si svilupperà nel Parco del Teatro del Gesualdo che nel fine settimana riscalderà i motori ospitando alcuni spettacoli teatrali del Summer festival. Si parte mercoledì 6 settembre con una sorta di anteprima.

Protagonista Giovanni Guidi ed il suo Piano Solo. Nella stessa serata si proseguirà con Antonio Raia, sassofoni e Chalumeau, in Alone, not lonely. Giovedì 7 arriva la violoncellista, compositrice e performer argentina, Violeta Garcia. Porterà al Parco il suo secondo album: Fobia. A seguire i Sonic Alliances, gruppo antropo-alchemico che impiega supporti analogici e digitali, elettronici ed elettroacustici per una esperienza unica.

Venerdì 8 si apre con il sax soprano di Virginia Genta, artista visiva e musicista autodidatta, residente nel Delta del Po, ma costantemente in movimento che ha fatto della ricerca sonora un mezzo di crescita umana e spirituale. Seguiranno gli Hobby Horse, trio jazz progressivo/sperimentale/crossover, punta di diamante della nuova scena jazz italiana.

Sabato 9 settembre è atteso l'istrionico olandese Jaap Blonk, compositore, interprete e poeta autodidatta dalla potente presenza scenica e dalla libertà quasi infantile nell'improvvisazione. Nella stessa serata SciarmaMusic, nuovo progetto multidisciplinare nato in Irpinia la scorsa estate.

Domenica la chiusura con due formazioni. Il chitarrista Elliott Sharp, il contrabbassista John Edwards ed il batterista Mark Sanders presenteranno il loro album The Clinamen. A seguire Crossroads Improring con Marcello Gianni (chitarra), Riccardo Di Stasi (piano), Sergio di Leo (sax) e Jonathan Maurano (batteria). «A trent'anni dalla prima volta continua il viaggio verso i nuovi orizzonti della musica.

«Per 5 giorni temerari, appassionati e varie umanità si ritrovano ad Avellino, per festeggiare i trent'anni di un Festival che vede nella creatività e nell'ospitalità, la direttrice artistica e umana da seguire» fanno sapere gli organizzatori.

«Nell'estate del 1993 ad Avellino, un gruppo di amici appassionati intraprese un viaggio che dura ancora. Una strada lunga 30 anni, senza sosta, con l'obiettivo di promuovere e divulgare il jazz che vedeva in tutta Italia un nascere di festival e di iniziative. Avellino, nel fatiscente ex Carcere Borbonico, da pochi anni "libero" ed in fase di restauro, accolse la prima edizione, ospitando un formidabile quartetto europeo di Enrico Rava. La colonna portante dell'identità di un nascente festival si costruisce, così, sull'attenzione ai nuovi idiomi del jazz ed il rapporto umano con tutti gli artisti coinvolti».

Negli anni il festival ha avuto come ospiti diversi artisti internazionali, tra cui Steve Coleman, Hamid Drake, William Parker, John Tchicai, ma anche il meglio della musica italiana: Giulio Capiozzo, Roberto Bellatalla, James Senese, Paolino Dalla Porta, Pasquale Innarella, Antonello Salis, Roberto Cecchetto, Michele Rabbia, Fabrizio Sferra, Gianluca Petrella, Mauro Ottolini, Giovanni Guidi, Tony Cattano, Domenico Caliri, Carmine Ioanna. I luoghi scelti per i concerti sono dedicati a due amici di Avellino Jazz: John Tchicai e Giulio Capiozzo. In caso di pioggia le attività ed i concerti si svolgono nella Chiesa del Carmine ad Avellino.