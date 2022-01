Torna l'allarme smog: le istituzioni lo ignorano

Lo smog si ripresenta puntuale come le istituzioni nell'ignorarlo. Dopo il primo sforamento dell'anno, l'1 gennaio, l'alta pressione di questi giorni ne ha consegnato già un secondo alla data del 16. E si aggiungono alla vera e propria escalation di superamenti segnalati, in diverse fasce orarie e in tutta la Valle del Sabato, fino a ieri, dalle centraline mobili e private della rete «Aura». Gennaio doveva essere il mese della ripartenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati