Lunedì 6 Maggio 2019, 19:21

Maggio con la neve in Irpinia. La coltre bianca ha ricoperto Montevergine già dalla mattinata. Lo stesso è accaduto in Alta Irpinia, nella zona dei Picentini sopra Montella. Sul Partenio, l'Osservatorio Meteorologico di Montevergine ha registrato un calo drastico delle temperature. Riscaldamenti e caminetti di nuovo accesi in abitazioni private e nelle scuole. Le telecamere dell'Osservatorio hanno catturato i primi fiocchi sin dalle prime luci dell'alba. Sul resto del territorio provinciale pioggia e vento hanno imperversato per l'intera giornata, dopo una domenica di precipitazioni intense. Non si sono registrati particolari disagi.