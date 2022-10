Tornano i concorsi in Provincia, pronto il piano per le assunzioni

Tornano i concorsi in Provincia. Nel piano triennale di fabbisogno di personale dell'ente di Palazzo Caracciolo, per l'annualità 2022, è stato previsto il reclutamento dall'esterno di varie figure professionali a tempo pieno e indeterminato. Nell'ultima decade del mese di novembre sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiali una serie di bandi: un posto categoria D/1 Istruttore direttivo - Esperto in materia ambientale; un posto categoria D/1 Istruttore direttivo - Ingegnere Gestionale; un posto categoria D/1 Istruttore direttivo Architetto; un posto categoria D/1 Istruttore direttivo Geologo; due posti categoria D/1 Istruttore direttivo informatico; un posto categoria D/1 Istruttore direttivo amministrativo-Esperto in materie giuridiche e contratti pubblici; un posto categoria D/1 Istruttore direttivo amministrativo Esperto in diritto societario, società partecipate; tre posti categoria B/3 Collaboratore tecnico specializzato.



Sono già scaduti, invece, i termini per il reclutamento di un dirigente tecnico e un dirigente amministrativo. A breve si procederà con l'espletamento delle prove. Inoltre, saranno programmati prossimamente i colloqui con i candidati che hanno risposto alla manifestazione di interesse per lo scorrimento di graduatorie di altri Enti per diciotto posti categoria C/1 Istruttore Amministrativo e con coloro che hanno proposto domanda per la mobilità volontaria, relativamente a tre posti categoria C/1 Istruttore Contabile. È stato già fissato il giorno del colloquio per il dirigente tecnico e nei prossimi giorni verrà anche definito il calendario per le prove scritte relative a sei posti a tempo pieno e determinato per vari profili professionali, tutti da assegnare all'unità amministrativa speciale per il Pnrr e gli investimenti.

r. a.