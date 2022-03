Tra gli infermieri precari è l'allarme rosso: rischiano di rimanere a casa

Tra dieci giorni esatti, potrebbero restare senza lavoro un centinaio tra infermieri e operatori sociosanitari (Oss) in servizio tra l'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e l'ospedale Criscuoli-Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi. Assunti da marzo 2020 in poi, per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, i paramedici, che in più occasioni sono stati definiti eroi, stanno per essere scaricati....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati