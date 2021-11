Traffico in tilt sull'autostrada A16, automobilisti intrappolati in galleria

Traffico in tilt sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Si è formata una coda di 4 chilometri tra Vallata e Grottaminarda per un mezzo pesante in avaria. Disagi pesanti per gli automobilisti in transito.

Alcuni sono rimasti bloccati per diverso tempo all’interno delle gallerie che si trovano in questo tratto dell’autostrada. Ad aumentare le difficoltà i lavori in corso in questa zona. La società ha consigliato alcune uscite per seguire la viabilità interna al fine di bypassare il traffico. Non sono mancate le proteste da parte degli automobilisti rimasti intrappolati nella coda.