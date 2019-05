Sabato 25 Maggio 2019, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 21:43

I vigili del fuoco chiamati a intervenire in sala operatoria. La squadra dei caschi rossi del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta presso l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove in seguito ad un'incidente sul lavoro all'interno di un cantiere a Savignano Irpino, un operaio di 54 anni del luogo è rimasto gravemente ferito. Un pezzo di ferro gli ha trafitto una gamba da una parte all'altra. I vigili del fuoco sono entrati in sala operatoria e hanno tagliato il ferro. Hanno poi smussato la base per permettere ai sanitari di estrarlo. Un’operazione delicata e inusuale che è perfettamente riuscita. Ma le condizioni dell'uomo restano gravi.