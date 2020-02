Traforo del Partenio, le elezioni regionali di maggio fanno slittare il voto dei sindaci della Valle Caudina sulla realizzazione dell'opera. Il consiglio comunale di Cervinara è in scadenza ed il sindaco, Filuccio Tangredi, non è più ricandidabile avendo a termine due mandati consecutivi. Il presidente della provincia Domenico Biancardi dopo avere avuto il via libera dallo studio di fattibilità da parte del Consiglio Comunale di Avella, aveva detto di attendere l'ok anche dalle assise di Cervinara e Rotondi.

Un via libera che non ci sarà a breve. S'intende evitare d'adozione di atti di notevole portata politica in una fase particolare come la vigilia elettorale. Quindi ci sarà tempo per analizzare il nuovo progetto, visto che è tramontata la prima ipotesi prospettata ai sindaci dal Presidente Biancardi nel marzo dello scorso anno. Allora lo sbocco del traforo era stato previsto in località Quercino tra Cervinara e Rotondi.



Poi per far ridurre il costo dell'opera lo sbocco è stato spostato al confine tra i due comuni, con la prevista demolizione di abitazioni per realizzare il tracciato. Alla luce, pertanto, delle perplessità avanzate da molti cittadini, i sindaci di Cervinara Filuccio Tangredi e di Rotondi Antonio Russo, hanno chiaramente fatto intendere che ci vorrà tempo per assumere decisioni definitive, anche perché i consigli comunali decideranno tenendo conto della volontà dei cittadini e non viene esclusa l'ipotesi referendum.



«Con riferimento all'approvazione del progetto preliminare, per la realizzazione di un traforo che colleghi la Valle Caudina a Tufino, in qualità di Sindaco di Cervinara, ci ha detto Filuccio Tangredi, quale rappresentante del comune più grande, comunico l'intenzione di promuovere iniziative, attraverso incontri e dibattiti, con la presenza di esperti relatori, in maniera da consentire alla cittadinanza dei comuni interessati di prendere atto di tutti gli aspetti positivi e negativi che questa opera potrebbe comportare, sia a livello infrastrutturale che economica. Questi incontri avranno l'obiettivo di valutare in maniera seria e consapevole, i vari aspetti della questione, e far maturare si spera una decisione condivisa da parte di tutte le comunità interessate, oppure proponendo anche un referendum attraverso il quale i cittadini in maniera diretta assumono la decisione finale. Le imminenti elezioni Regionali non determinano a mio avviso un clima sereno, il gioco delle parti provoca solo spaccature malumori e prese di posizioni precostituite, pertanto la decisione deve essere scevra dai condizionamenti di parte. E conseguentemente è chiaro che la decisione spetterà alla prossima Amministrazione Comunale, in quanto si e' in scadenza di mandato, e non ci sono i tempi tecnici per poter assumere una decisione che in qualunque caso, avrà un impatto determinante per gli anni a venire. Sento il dovere di esprimere la mia posizione in maniera chiara e trasparente, e comunque che si parli di infrastrutture per il nostro territorio è sicuramente un fatto positivo».



Il sindaco di Rotondi Antonio Russo che è anche presidente dell'Unione dei Comuni, ha detto che è favorevole alle infrastrutture sul territorio ma sempre tenendo presente l'interesse dei miei concittadini. Ho chiesto ai tecnici della provincia, di venire a Rotondi ad illustrare il progetto all'amministrazione e ai consiglieri di maggioranza e minoranza, poi mi farò carico di organizzare un dibattito pubblico con il presidente Biancardi e con i cittadini a cui spetterà dare il via libera al progetto, solo dopo si riunirà il consiglio comunale. Bisogna capire i pro e i contro di un'opera del genere. Una cosa voglio ribadire, ogni decisione che andremo a prendere sarà solo nell'interesse dei cittadini. E' bene sgomberare il campo da ogni equivoco». © RIPRODUZIONE RISERVATA