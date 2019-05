Mercoledì 1 Maggio 2019, 23:02

Primo Maggio triste in Irpinia. A San Potito Ultra un uomo è morto mentre si trovava per strada, nei pressi di alcuni locali pubblici. Si è accasciato al suolo, forse stroncato da un infarto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, piombati in paese nel giro di poco tempo. Quando sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. Sotto choc la comunità locale. L’episodio si è verificato in pieno centro abitato a San Potito Ultra nel tardo pomeriggio.