Venerdì 2 Novembre 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 20:04

Tragedia sfiorata sulla strada statale 88 in località Stretto di Barba nel comune di Chianche. Alcuni massi sono caduti sulla carreggiata, uno dei quali ha colpito una Renault Captur in transito. Gli occupanti della vettura non hanno riportato conseguenze. La strada è momentaneamente percorribile a senso unico alternato. Sul posto è intervenuta la pattuglia della stazione carabinieri di Altavilla Irpina nonché personale dell'Anas e della Provincia per la viabilità e la messa in sicurezza dell'arteria.